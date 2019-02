Empfehlung - Puppenspielstreit: SPD attackiert Landrat

Nordhorn/Uelsen Die Aufführung des Puppentheaterstücks „Wok Wok Wok“ an der Grundschule Uelsen hatte bei Landwirten für Empörung gesorgt. Sie sahen sich in ein falsches Licht gerückt, weil sich Puppen in dem Kinderstück über zu viel Gülle in einem Tümpel beklagt hatten. Die Kreisverwaltung hatte danach angekündigt, vor den nächsten Aufführungen Ende Februar an Nordhorner Grundschulen werde „der Wortlaut des Stückes in Teilen verbessert, um zukünftig Irritationen zu vermeiden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/puppenspielstreit-spd-attackiert-landrat-279904.html