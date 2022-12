Pünktlich zum Fest: 20 GN-Leser gewinnen Grafschaft-Gutscheine

Mehr als 5000 Grafschafter haben in den vergangenen Wochen an der GN-Weihnachtscoin-Aktion teilgenommen. Die 20 Gewinner wurden am Donnerstag ermittelt und dürfen sich kurz vor dem Weihnachtsfest jeweils über einen Grafschaft-Gutschein im Wert von 250 Euro freuen. Aus allen Einsendungen hat Luca Bleeker, Social-Media-Manager der GN, die Gewinner gezogen.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Über 5000 Teilnehmer haben 2022 wieder bei dem Weihnachtsgewinnspiel der Grafschafter Nachrichten mitgemacht. Heute hat Luca Bleeker die glücklichen Gewinner gezogen. Den ersten Namen gibt es schon im Video, alle weiteren Gewinner sind im dazugehörigen Artikel zu finden.

Anke Grote-Wiegerink, Uelsen

Andreas Poorthuis, Nordhorn

Werner Heilemann, Wietmarschen

Heinrich Bonhorst, Bad Bentheim

Heike Bäsemann, Neuenhaus

Helga Steveker, Nordhorn

Renate Leusmann, Osterwald

Sabine Rohm, Schüttorf

Jörg Eberhard, Nordhorn

Friedrich Jeurink, Hoogstede

Helmut Reisenbichler, Nordhorn

Anne Vennegerts, Samern

Claudia Vryday, Bad Bentheim

Sieglinde Klomp, Wilsum

Richard Kortmann, Ringe

Sabrina Kosch, Bad Bentheim

Christa Warrink, Neuenhaus

Walter Koop, Nordhorn

Brunhilde Gaßmann, Emlichheim

Gabriele Berenzen, Nordhorn

„Ich habe die Sammelkarte heute Morgen erst eingeworfen“, freut sich Gewinner Walter Koop aus Nordhorn. Vom 4. November bis zum 21. Dezember konnten die Leser täglich Weihnachtscoins in den GN finden. Diese galt es auszuschneiden und auf eine Sammelkarte zu kleben. Unter allen vollständig ausgefüllten Sammelkarten, die es rechtzeitig zum Einsendeschluss an den Coesfelder Hof 2 in Nordhorn geschafft hatten, wurden die Gewinner gezogen.

Freuen durfte sich unter anderem auch Brunhilde Gaßmann aus Emlichheim. Die Weihnachtscoin-Aktion sei eine Teamarbeit mit ihrem Ehemann gewesen, berichtet sie. Jeden Morgen hätten sie sich gemeinsam auf die Suche nach der Sammelmünze gemacht, sie ausgeschnitten und aufgeklebt. Gabriele Berenzen aus Nordhorn weiß schon, wo sie ihren Grafschaft-Gutschein einlösen möchte: in einem Elektrogeschäft.

Bereits zum dritten Mal konnten die Weihnachtscoins auch digital gesammelt werden. 615 GN-Leser nutzen diese Möglichkeit.