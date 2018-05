Empfehlung - „Public Viewing“ zur Fußball-WM in der Grafschaft

Nordhorn. Vier Wochen noch, dann beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel am Sonntag, 17. Juni, ab 17 Uhr gegen Mexiko. Und wie es seit dem „Sommermärchen“ von 2006 üblich ist, öffnen dann auch in der Grafschaft wieder die „WM-Arenen“. Viele Tausend Fans werden gemeinsam vor der Großbildwand auf jene Tore hoffen, die zum fünften WM-Titel der deutschen Elf führen sollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/public-viewing-zur-fussball-wm-in-der-grafschaft-236416.html