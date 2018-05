Empfehlung - Prozess um 13 Kilo Drogen, die der Zoll nicht fand

bt Nordhorn. Am 4. Dezember 2017 gegen 16 Uhr bemerkten die Beamten einer Zollstreife am Grenzübergang zu den Niederlanden auf der A30 einen Pkw mit polnischem Kennzeichen. Die beiden Fahnder entschlossen sich zu einer Überprüfung und schleusten den Wagen in das nahe gelegene Gewerbegebiet. Hier ließen sie sich vom Fahrer des Wagens die Papiere zeigen und erkundigten sich nach dem Grund der Reise. Der polnische Fahrer gab an, vier Tage bei seinem Bruder in den Niederlanden zu Besuch gewesen zu sein. Aus den Fahrzeugpapieren konnten die Beamten aber ersehen, dass der Wagen erst vor drei Tagen in Polen gemietet worden war. Das erschien verdächtig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/prozess-um-13-kilo-drogen-die-der-zoll-nicht-fand-235086.html