Projektstart „HALT vor Gewalt in der Pflege“

Kürzlich ist ein neues Projekt des Polizeikommissariat Nordhorn an den Start gegangen. Kriminalpräventioner Uwe van der Heiden hat in Zusammenarbeit mit Torsten Poppe und Jürgen Slopianka von der Citywache sowie Sven Brüggemann, Hausleitung im Hansa Wohnstift am Vechtesee eine Veranstaltung zum Thema „Gewalt in der Pflege“.

Die Inhalte des Seminares waren zum Beispiel die verschiedenen Arten von Gewalt. Kurze Theatervorstellungen von Praxisanleitern, Pflegeschülern, Betreuungsfachkräften sowie Pflegedienstkräften veranschaulichen dabei den Pflegealltag beispielhaft. So konnte dargestellt werden wie es zu den unterschiedlichen Formen von Gewalt gegen Bewohner oder auch gegen Pflegekräfte und Angehörige kommen kann - und das psychisch wie physisch. So kann alleine das Feststellen des Rollstuhles an einem Tisch, gegen den Willen des Bewohners, eine freiheitsbeschränkende Maßnahme sein, informierte Uwe van der Heiden.

Die dargestellten Szenen sind im Anschluss aus kriminalpräventiver Sicht gemeinsam mit den Beteiligten aufgearbeitet worden. Van der Heiden hat Tipps für den Alltag und Vermeidungsstrategien von Gewalt gegeben. Wenn es zu Gewalt im Pflegebereich kommen sollte, dann ist es besonders wichtig für die Opfer, wenn andere Menschen Zivilcourage zeigen und sich als Zeuge zur Verfügung stellen.