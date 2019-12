Empfehlung - BUND und NABU freuen sich über steigende Mitgliederzahlen

Nordhorn/Schüttorf Wer etwas für die Umwelt tun will, hat viele Möglichkeiten: Weniger Fahrten mit dem Auto und dafür mehr mit Bus oder Bahn, den eigenen Garten insektenfreundlich gestalten oder im Alltag darauf achten, weniger Plastikmüll zu produzieren. Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen bei vielen Menschen in den vergangenen Jahren eine immer größere Rolle. Kein Wunder also, dass sich Umweltverbände wie der „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“ (BUND) und der „Naturschutzbund Deutschland“ (NABU) über wachsende Mitgliederzahlen freuen können – das ist auch im Landkreis Grafschaft Bentheim nicht anders.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/praktischer-einsatz-fuer-umweltschutz-und-nachhaltigkeit-336576.html