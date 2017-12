Präventionsprojekt der Polizei ausgezeichnet

gn Hannover. Unter dem Motto „Unbezahlbar und freiwillig“ sind am Samstag die Niedersachsenpreise für Bürgerengagement verliehen worden. Zu den Preisträgern gehörten in diesem Jahr auch die Ehrenamtlichen des Präventionsprojektes „Abgefahren - Wie krass ist das denn?“ der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim. Ministerpräsident Stephan Weil würdigte die Arbeit der am Projekt Beteiligten mit der Aushändigung der begehrten Glastrophäe und einem damit verbundenen Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Eine Abordnung von 15 Mitgliedern der Teams aus Lingen, Meppen, Papenburg und Nordhorn war eigens zur Preisverleihung in die Direktion der VGH Versicherungen nach Hannover gereist. Mehrere hundert Einzelpersonen, Gruppen und Vereine aus ganz Niedersachsen hatten sich 2017 an dem Wettbewerb beteiligt. Zehn der elf Preisträger wurden von einer Jury ausgewählt. Über einen weiteren Preisträger entschieden die Hörer von NDR1 Radio Niedersachsen im Rahmen einer Abstimmung.

Alle Preisträger wurden mit ihren Projekten in kurzen Filmbeiträgen vorgestellt. Ministerpräsident Stephan Weil lobte das Engagement der etwa 3,2 Millionen Ehrenamtlichen in Niedersachsen. „Sie machen durch ihre Arbeit und Ideen unsere Gesellschaft täglich lebendiger und liebenswerter“, sagte Weil.

Klaus Wermeling, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, zeigte sich hoch erfreut über die Auszeichnung. „Wir als Vertreter der Polizei freuen uns vor allem für die zahlreichen freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeiter unseres Projektes. Dieser Preis ist nur für sie“, betonte Wermeling ausdrücklich. Das Projekt avancierte bereits zu einem Erfolgsmodell, das weit über die Grenzen des Emslandes und der Grafschaft Bentheim Anerkennung erfuhr.

Zur Zielgruppe des Präventionsprojekts „Abgefahren - Wie krass ist das denn?“ gehören vor allem junge Fahranfänger zwischen 17 und 24 Jahren. Am Beispiel schwerer, meist tödlicher Verkehrsunfälle mit regionalem Bezug, wird ihnen der Zusammenhang zwischen Fehlern im Straßenverkehr und den damit einhergehenden unumkehrbaren Konsequenzen vermittelt. Neben Vor- und Nachbereitungsmodulen an den Schulen ist es vor allem die direkte Konfrontation mit den Beteiligten solcher Verkehrsunfälle, die bei den Schülern nachhaltige Wirkung entfalten soll. Neben Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder Notfallseelsorgern, kommen auch direkte Unfallbeteiligte oder Angehörige der Verstorbenen zu Wort.