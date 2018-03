Empfehlung - Polizeiteam schnappt Drogenkuriere am Frensdorfer Haar

gn Nordhorn. Dem „Grenzüberschreitenden Polizeiteam“ (GPT) Bad Bentheim sind am Donnerstagabend am Frensdorfer Haar zwei Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Sie hatten 1,2 Kilogramm Marihuana im Gepäck. „Das gleich recht schnell nervös wirkende Duo war in einem aus den Niederlanden eingereisten Auto über die Bundesstraße 213 in Richtung Nordhorn unterwegs“, heißt es in der Pressemitteilung. Das Auto mit deutscher Zulassung wurde von dem Polizeiteam angehalten und kontrolliert. „Der Fahrer und auch Beifahrer verstrickten sich schnell in Widersprüche, auch hinsichtlich des Reisegrundes“, meldet das Polizeiteam. Grund genug für die Beamten, das Auto weiter zu durchsuchen. In einem Rucksack auf der Rücksitzbank entdeckten die Beamten dann schließlich rund 1,2 Kilogramm Marihuana. Die Drogen mit einem „Straßenverkaufswert“ von mehr als 10.000 Euro wurden beschlagnahmt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/polizeiteam-schnappt-drogenkuriere-am-frensdorfer-haar-227551.html