Empfehlung - Polizeiteam macht Jagd auf Kriminelle im Grenzgebiet

Es ist Montagnachmittag. Frank L. und Christian S. postieren sich mit ihrem zivilen Polizeifahrzeug am Grenzübergang an der Autobahn 30. Der niederländische Polizist Frank und sein deutscher Kollege Christian von der Landespolizei Niedersachsen haben Autofahrer im Blick, die aus den Niederlanden nach Deutschland einreisen. Die Männer arbeiten im grenzüberschreitenden Polizeiteam, das seit zehn Jahren in den Niederlanden und in Deutschland agiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/polizeiteam-macht-jagd-auf-kriminelle-im-grenzgebiet-262857.html