Polizei will „Sicherheitsgefühl weiter steigern“

Die Zahl der Straftaten in der Grafschaft ist im vergangenen Jahr gesunken. Das hat die Polizei am Dienstag in Lingen mitgeteilt. Vor allem bei Drogendelikten in Nordhorn habe es einen starken Rückgang gegeben. Das Erfolgsrezept: mehr Polizeipräsenz.