Empfehlung - Polizei werden immer mehr „schwarze Kreuze“ gemeldet

Nordhorn Zahlreiche Hinweise über „schwarze Kreuze“ sind seit Montag bei der Polizei eingegangen. Die Holzkreuze sind in den vergangenen Tagen offenbar von Mitgliedern der rechten Szene an Hauptverkehrsstraßen aufgestellt worden. „Die Polizei hat die Kreuze abgebaut“, erklärt Polizeisprecherin Ines Kreimer. Doch seitdem die Beamten die Öffentlichkeit über die offenbar fremdenfeindliche Aktion informierte, sind viele weitere Hinweise über aufgestellte Kreuze eingegangen. „Insgesamt haben wir von 29 Vorfällen Kenntnis“, sagt die Polizeisprecherin. Acht Kreuze seien allein in der Grafschaft gemeldet worden. Die Kreuze wurden nach Angaben der Polizei vielfach am 13. Juli aufgestellt. Das Datum hat sich die rechte Szene offenbar ausgedacht, um Menschen zu gedenken, die vermutlich von Ausländern getötet wurden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/polizei-werden-immer-mehr-schwarze-kreuze-gemeldet-308081.html