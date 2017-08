Empfehlung - Polizei warnt: Jeder Blick auf’s Handy kann der letzte sein

isNordhorn. Experten sehen in der Bedienung von Smartphone, Navi oder Musikanlage während der Fahrt eine hohe Unfallgefahr. Das höchste Risiko geht dabei vom Smartphone aus. Jeder zweite Autofahrer benutzt sein Handy während der Fahrt und die meisten benutzen keine Freisprechanlage. „Während ich in meinem Privatwagen unterwegs bin, sehe ich das auf fast jeder Fahrt“, weiß auch Edgar Eden zu berichten. Wenn ein Polizeiauto in Sichtweite gerät, packen die meisten das Handy schnell weg, denn 60 Euro Strafe riskiert niemand freiwillig, – das eigene Leben oder die Gesundheit von sich und seinen Beifahrern aber schon.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/polizei-warnt-jeder-blick-aufs-handy-kann-der-letzte-sein-203343.html