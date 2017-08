Empfehlung - Polizei warnt: Echte Männer rasen nicht

Nordhorn. „Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern lebensgefährlich“, mahnen auch das Bundesverkehrsministerium in Berlin und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat in Bonn in ihrer gemeinsamen Aktion „runter vom Gas“. Verkehrssicherheitsberater Edgar Eden vom Polizeikommissariat Nordhorn hat schon manchen Unfall gesehen. „Das Tempolimit gilt als Höchstgrenze bei optimalen Verkehrsbedingungen“, erklärt er. Auf nasser Fahrbahn und Herbstlaub können auch die erlaubten 100 Stundenkilometer außerorts bereits zu viel sein. „Die Geschwindigkeit liegt allein in der Verantwortung des Fahrzeugführers. Er muss sehen, dass er jederzeit die Kontrolle behält“, so Eden und ergänzt: „Ein Drittel der Verkehrstoten ist leider auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/polizei-warnt-echte-maenner-rasen-nicht-204766.html