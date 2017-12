Polizei: Rechtsextremes Gedankengut kommt getarnt daher

„Die Zeiten, in denen Rechtsextremisten an Springerstiefeln und Bomberjacke zu erkennen waren, sind vorbei,“ erklärt Andreas Hüsken von der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft und begründet so die Notwendigkeit einer Aufklärung gegen Rechtsextremismus.