Osnabrück Der Blick auf die Wetteraussichten für die heutige Nacht und die kommenden Tage lässt Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes erwarten – stellenweise gab es bereits Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes und vereiste Frontscheiben in der Region. Für diejenigen, die ihr Kraftfahrzeug noch nicht mit Winterreifen ausgerüstet haben, wird es also höchste Zeit. Denn sobald Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- und Reifglätte auf den Straßen herrschen, sind Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben. „Wer bei winterlichen Witterungsverhältnissen ein Kraftfahrzeug ohne entsprechende Bereifung im öffentlichen Verkehrsraum führt, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer, so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Deshalb appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer, die ihr Fahrzeug noch nicht mit Winterreifen ausgerüstet haben, sich jetzt schleunigst um den Reifenwechsel zu kümmern. Winterreifen erhöhen die Verkehrssicherheit, indem sie für eine bessere Haftung des Reifens auf dem Straßenbelag sorgen. Dieses liegt sowohl an einer speziellen Gummimischung des Reifens, als auch an einem besonderen Reifenprofil, durch welches insbesondere bei winterlichen Straßenverhältnissen eine höhere Bodenhaftung erreicht werden kann.

Damit der Winterreifen seine Funktionsfähigkeit behält, reicht die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern oftmals nicht aus. Deshalb empfiehlt es sich, den Winterreifen unterhalb einer Profiltiefe von vier Millimetern auszutauschen. Auch der Luftdruck wird von Autofahrern häufig vernachlässigt. Doch bei zu niedrigem oder zu hohem Luftdruck können erhebliche Sicherheitsrisiken entstehen. Die Folgen wirken sich deutlich auf die Fahrsicherheit aus: Der Grip sinkt, die Schleudergefahr steigt.

Wer bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- und Reifglätte ein Auto im öffentlichen Straßenverkehr ohne witterungsgerechte Bereifung führt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. Kommt es in Folge der nicht angemessenen Bereifung zu einer Behinderung, oder einem Verkehrsunfall, droht ein Bußgeld von bis zu 120 Euro und einem Punkt.