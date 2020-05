/ Lesedauer: ca. 1min „Dautrappen“: Polizei kontrolliert verstärkt an Himmelfahrt

Insbesondere das „Dautrappen“ in Uelsen steht im Fokus der Polizeikontrollen an Christi Himmelfahrt. Die Beamten wollen am kommenden Feiertag verstärkt die Corona-bedingten Kontaktverbote überprüfen.