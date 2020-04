/ Lesedauer: ca. 2min Polizei kontrolliert Deutsche bei Rückreise aus Niederlanden

Kontrollierte am Donnerstagabend die Bundespolizei an der Grenze nur Niederländer bei der Einreise, so wurden Karfreitag zusätzlich auch Deutsche bei ihrer Rückreise aus den Niederlanden angehalten, nach dem Grund der Fahrt und der Gesundheit befragt.