Empfehlung - Polizei hilft Angehörigen nach tödlichen Unfällen

Nordhorn/Lingen. Wie die Polizei Betroffenen in der Phase direkt nach einem tödlichen Verkehrsunfall weiterhilft, war Thema einer Projektvorstellung am Freitagvormittag in den Räumen der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim in Lingen: „Wenn es nachts an Ihrer Haustür klingelt und zwei Polizeibeamte mit ernsten Gesichtern davor stehen, dann wissen die Bewohner meist sofort, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist“, berichtet Karl-Heinz Brüggemann, Leiter der Polizeiinspektion. Das Überbringen der Todesnachricht gehört zu den traurigen Aufgaben von Polizeibeamten. „Doch wir sind nicht lange da“, so Brüggemann. Wenn die Polizei wieder geht und kein Notfallseelsorger (mehr) vor Ort ist, fielen die Angehörigen oftmals in ein tiefes Loch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/polizei-hilft-angehoerigen-nach-toedlichen-unfaellen-221532.html