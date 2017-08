Polizei gibt zur Einschulung Tipps für sicheren Schulweg

gn Nordhorn. Am Donnerstag beginnt nach den Sommerferien wieder die Schule, und am Sonnabend, 4. August, erfolgt in Niedersachsen wieder die Einschulung. Für 1230 Schülerinnen und Schüler in der Grafschaft Bentheim stellt dieser Lebensabschnitt eine neue Herausforderung dar. Gemeint ist hier insbesondere die Bewältigung des noch unbekannten Schulweges.

„Viele Grundschulkinder machen auf dem Schulweg ihre ersten eigenen Erfahrungen im Straßenverkehr und sind das erste Mal auf sich alleine gestellt“, erklärt Polizeihauptkommissar Klaus Wermeling, Verkehrssicherheitsberater bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim in Lingen: „Kinder reagieren im Straßenverkehr oft unberechenbar und sind häufig nicht in der Lage, eine Gefahrensituation als solche zu erkennen und richtig zu handeln. Durch ihre Größe können sie den Verkehr nur schlecht überblicken und werden im Gegenzug schnell übersehen.“

Um den Schulweg etwas sicherer zu machen, wird seit vielen Jahren die Schulanfangsaktion „Kleine Füße“ umgesetzt. Partner der Aktion sind das niedersächsische Ministerium für Verkehr, Inneres und Kultur, die Gemeinde-Unfallversicherungsverbände Hannover, Braunschweig und Oldenburg, der ADAC Niedersachsen/Sachsen Anhalt und die Landesverkehrswacht Niedersachsen. Die Aktion richtet sich an Schüler, Eltern und Kraftfahrer. Wie in den Vorjahren sollen an geeigneten Örtlichkeiten im Verlauf des Schulweges gelbe Farbmarkierungen in Form von kleinen Füßen aufgebracht werden, um Kinder gezielt zu gefahrenreduzierten Querungsstellen zu leiten.

Polizeitipps für den sicheren Schulweg Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Am Donnerstag beginnt nach den Sommerferien wieder die Schule, und am Sonnabend folgt die Einschulung für die Erstklässler. Für 1230 Schüler in der Grafschaft stellt der Schulweg eine besondere Herausforderung dar.

Eltern sind für die Kinder Vorbilder, auch für das Verhalten im Straßenverkehr. Deshalb sollten sie sich den Verkehrsregeln entsprechend verhalten, denn Kinder ahmen das Vorbild der Eltern ungefiltert nach. „Wenn die Eltern das Rotlicht der Fußgängerampel ignorieren, werden es die Kinder ebenfalls tun“, weiß Wermeling: „Üben Sie den Schulweg mit Ihren Kindern vor der Einschulung und besprechen Sie mit Ihren Kindern mögliche Unfall- und Gefahrenschwerpunkte und zeigen Sie ihnen mögliche ,Notinseln‘ in der näheren Umgebung.“

Ein Geschäft, in dem das Kind jemand in einer Gefahrensituation ansprechen kann, eine Straße, in der viele Menschen unterwegs sind oder ein Haus, an dem es klingeln kann, vermitteln Sicherheit. Auch das Warten an der Haltestelle und das Fahren mit dem Bus wollen gelernt sein.

Wermeling: „Machen Sie auf die Risiken im Umfeld der Bushaltestellen aufmerksam. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder genug Zeit für den Schulweg haben und den Bus ohne Eile erreichen können. Wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Ein passender Kindersitz schützt Ihr Kind wirksam bei Unfällen, er vermeidet Verletzungen oder verringert deren Schwere.

Achten Sie darauf, dass der Kindersitz den gesetzlichen Anforderungen (ECE Norm 44/04 oder I-Size) entspricht.

Sichern Sie sich und ihr Kind immer – auch für kurze Strecken. Bei Schulen müssen Sie immer damit rechnen, dass Kinder überraschend auf die Fahrbahn laufen, insbesondere zu Schulanfangs- oder -endzeiten.

Fahren Sie entsprechend langsam und aufmerksam, um jederzeit bremsen zu können.“

Autofahrer sollten auf Halt- oder Parkverbote vor den Schulen achten. Sie dienen oftmals der Sicherheit der Schüler, damit diese gut gesehen werden oder ihnen nicht die Sicht verdeckt wird. Als Alternative zum Auto oder dem Schulbus ist das Fahrrad als Verkehrsmittel für Schüler zu nennen. Es sollte dem Alter entsprechen und verkehrssicher sein. Ein Fahrradhelm gehört zur täglichen Ausstattung. Eltern sollten streng darauf achten, dass Kinder einen Fahrradhelm tragen. Dies gilt insbesondere für Grundschüler. Erstklässler sollten ihren Schulweg jedoch möglichst nicht als Radfahrer zurücklegen. Aufgrund ihres Alters sind sie noch nicht in der Lage, die komplexen Anforderungen des Straßenverkehrs als Radfahrer zu bewältigen.

Die Polizeiinspektion rät, dass Schüler der ersten und zweiten Klassen den Schulweg zu Fuß absolvieren (sofern dies die Schulweglänge zulässt).

Weitere Infos unter www.polizei-emsland.de.