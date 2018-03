Polizei fragt: Wem gehören diese elf Fahrräder?

gn Nordhorn/Lingen. Im südlichen Emsland, in der Grafschaft Bentheim und im Kreis Steinfurt ist es seit Ende des vergangenen Jahres vermehrt zu Fahrraddiebstählen an Bahnhöfen und Bushaltestellen gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist es ihr im Rahmen intensiver Ermittlungen gelungen, drei Tatverdächtige zu ermitteln.

Wie viele Taten den drei Männern unterschiedlicher Nationalitäten vorgeworfen werden können, ist bislang noch nicht klar. Auf Beschluss der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden im Februar die drei Wohnungen der in Rheine und Herne gemeldeten Tatverdächtigen durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten dabei insgesamt 30 dort aufgefundene Fahrräder.

Während ein Großteil bereits entsprechenden Diebstählen zugeordnet und den Geschädigten wieder ausgehändigt worden konnte, werden weitere Eigentümer gesucht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die Angaben zu den elf abgebildeten Fahrrädern machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Wem gehören diese Fahrräder? Die Polizei sucht die Eigentümer. Foto: Polizei