Polizei erwischt in der Region in einer Woche 1700 Raser

Nordhorn Bei einer einwöchigen Verkehrsaktion stellten die Beamten der Polizeidirektion Osnabrück rund 1700 Verstöße wegen der Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit fest, heißt es in einer Mitteilung. Davon befinden sich 600 Verstöße im Bußgeldbereich. 61 Fahrzeugführer müssen sogar mit einem Fahrverbot, einem empfindlichen Bußgeld in dreistelliger Höhe und mehreren Punkten rechnen. „Die Schwere der Verletzungen bei Verkehrsunfällen hängt unmittelbar mit der gefahrenen Geschwindigkeit zusammen. Halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit und passen Sie den Sicherheitsabstand zum Vordermann an. Seien Sie Vorbild für andere Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr“, betont eine Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Negativrekorde

Mehrere Fahrer fielen bei der Kontrollaktion mit Negativrekorden auf. In Ostfriesland fuhr ein 20-Jähriger auf der B72 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde satte 183 Kilometer pro Stunde. In Lingen fuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer in einer 70er-Zone mit 155 Kilometern pro Stunde. Ihn erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot und neben den zwei Punkten ein Bußgeld von 600 Euro. In Nordhorn war ein 32-jähriger Mann in einer 50er-Zone mit 86 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Zudem besaßen 13 Verkehrsteilnehmer keine gültige Fahrerlaubnis und weitere 13 lenkten ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken beziehungsweise anderer berauschender Mittel.

Die zurückliegende Kontrollwoche fand im sogenannten TISPOL-Verbund (Traffic Information System Police) statt. Dieser stellt einen Zusammenschluss von Verkehrspolizeibehörden der Mitgliedsländer der EU dar, die durch gemeinsame Aktionen die europaweit häufigsten Unfallursachen bekämpfen.