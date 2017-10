Empfehlung - Politiker sorgen sich um ärztliche Versorgung

Nordhorn. .In der Grafschaft Bentheim gibt es derzeit 83 Hausärzte. Bei 36 von ihnen ist der Ruhestand absehbar, meldet die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen. An ärztlichen Nachwuchskräften mangelt es jedoch. Mit der finanziellen Unterstützung von angehenden Ärzten, die ihre Blockpraktika in der Euregio-Klinik in Nordhorn absolvieren, will der Landkreis nun Anreize schaffen. Mit 500 Euro sollen die Praktikanten monatlich gefördert werden. Das haben die Kreistagsmitglieder bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. In der Hoffnung, dass sie sich in Zukunft in der Grafschaft niederlassen, soll den angehenden Medizinern die Region schmackhaft gemacht werden. Kreistagsmitglied Bernhard Mentgen von der SPD lobte den Vorschlag der Kreisverwaltung und sieht dringenden Handlungsbedarf: „Die Stipendien sind eine gute Möglichkeit, den Arztberuf im ländlichen Raum zu erlernen.“ Herbert Ranter von den Linken gehen die Fördermaßnahmen nicht weit genug: „Ich glaube, dass das nicht reicht. Wir müssen darauf hinweisen, dass das Gesundheitssystem auf eine Katastrophe zuwandert.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/politiker-sorgen-sich-um-aerztliche-versorgung-209880.html