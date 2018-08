Politik muss Ärztemangel wieder Priorität einräumen

Noch in den 1990er-Jahren war von der „Ärzteschwemme“ die Rede. Jetzt wird die Grafschaft in ein Förderprogramm aufgenommen, um den Ärztemangel entgegenzuwirken. GN-Mitarbeiterin Irene Schmidt beleuchtet die Stellschrauben, an denen gedreht werden muss.