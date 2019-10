Podium: Mehr bezahlbare Wohnungen schaffen, aber wie?

Wie kann in der Grafschaft mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Darum geht es in einem öffentlichen Fachgespräch mit Vertretern der Wohnungswirtschaft sowie von Politik und Verwaltungen am 22. Oktober in der Aula des Evangelischen Gymnasiums.