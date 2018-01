Empfehlung - Platte Reifen sollen Falschfahrer und Flüchtige stoppen

Lohne. „Achtung Falschfahrer auf der Autobahn“ — solche Ansagen im Radio hören Autofahrer auch in der Grafschaft immer wieder. Zuletzt gab es am 19. Dezember einen schweren Unfall auf der A 31 bei Lohne. Der 81-jährige Autofahrer, der auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung Norden unterwegs war, prallte mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen — der Mann kam ums Leben. Warum der Mann zum Geisterfahrer wurde, ist nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/platte-reifen-sollen-falschfahrer-und-fluechtige-stoppen-220441.html