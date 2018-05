Empfehlung - Pilgerweg: Stress auf den letzten hundert Kilometer

Sarria. Es wird eng auf den letzten Kilometern von Sarria nach Santiago. Eigentlich sind es von Sarria noch genau 114,655 Kilometer (Ortsmitte). Amtlich vermessen gibt es an jeder Wegeänderung einen neuen Stein mit der entsprechenden Kilometerangabe. Diese Markierungen gibt es, seit dem ich in Galicien bin. Doch das Problem liegt in den letzten einhundert Kilometern. Die Herbergen sind voll, es sind erheblich mehr Pilger unterwegs. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/pilgerweg-stress-auf-den-letzten-hundert-kilometer-236548.html