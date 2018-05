Empfehlung - Pilgerweg: Noch 400 Kilometer bis Santiago de Compostela

gn Burgos. Es wird voll auf dem Camino und in den Herbergen wird es eng. War ich am Anfang in den Unterkünften in Frankreich meistens alleine, hat sich dieses seit Saint-Jean-Pied-de-Port drastisch verändert. Und seit Pamplona und Logroño sind weitere Pilger hinzugekommenen. Dann in Burgos ein weiterer Schwung, der sich von dort auf den Weg gemacht hat. Alle strömen morgens aus den Herbergen auf den Camino und aus Hunderten sind inzwischen Tausende geworden, denen ich täglich auf meinem Weg begegne. Einen Teil von ihnen kenne ich inzwischen, gehen wir doch fast identische Etappen und treffen uns nachmittags im selben Ort, oft auch in derselben Herberge. Und die Herbergen sind voll, schon am frühen Nachmittag hängt das Schild ‚Full - Completo‘ an der Tür. So sind die Zimmer voll, alle Betten belegt und in den Räumen wird es eng. Kaum Platz für die Rucksäcke und die persönlichen Sachen, wenig Platz für die gewaschenen Sachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/pilgerweg-noch-400-kilometer-bis-santiago-de-compostela-234825.html