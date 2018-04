Empfehlung - Pilgerweg: Noch 1000 Kilometer bis Santiago de Compostela

Retjons. Noch 1000 Kilometer sind es von hier in Retjons bis Santiago de Compostela. Es waren anstrengende Wege, lang und zermürbend. Es war schlechtes Wetter mit Kälte und Regen, wie ich es nicht erwartet habe. Aber es war auch der Weg, der Jakobsweg, auf dem ich ging. Ein Weg, auch wenn er noch so schwer ist, der mir Tag für Tag zeigte, ich komme dem Ziel näher. Jeden Tag machte ich neue Erfahrungen und Begegnungen mit netten, hilfsbereiten Menschen am Weg. Mit tollen Unterkünften, aber auch mit Einschränkungen. Auf dem Weg habe ich bisher viele Pilger getroffen. Antonio aus Brasilien, Yvonne und Adrian aus Holland, Jan aus Belgien und Karl aus Schwäbisch Gmünd. Karl und ich begegnen uns seit Perigeux immer wieder, gehen zwar nicht zusammen, aber abends treffen wir uns in der Unterkunft, essen zusammen und morgens trennen sich unsere Wege. Oft haben wir uns dann abends wieder getroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/pilgerweg-noch-1000-kilometer-bis-santiago-de-compostela-231444.html