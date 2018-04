Empfehlung - Pilgerweg: „Der Weg ist eine große Familie“

Logroño. Jeden Tag aufs neue, treffe ich Pilger aus allen Nationen. Sehr viele US-Amerikaner und Asiaten, die meisten aus Korea und Japan, Australier, Neuseeländer, Deutsche, Franzosen, Belgier und Holländer. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Auf dem Weg treffe ich häufig dieselben Leute. Man kennt sich, es gibt das übliche ‚Buen Camino‘, oder eine herzliche Umarmung oder ein Schulterklopfen. Schon außergewöhnlicher ist ein Pilger aus Frankreich, der in alter Pilgerkluft unterwegs ist und seine Mutter begleitet. Oder das Ehepaar aus Deutschland, beide Anfang 30 mit ihren beiden kleinen Kindern. Das Mädchen knapp ein Jahr alt, der Junge etwa zweieinhalb. Die beiden werden in speziellen Tragen am Rucksack von ihren Eltern transportiert. 25 Kilo hat jeder der beiden mit Gepäck zu tragen und auch sie wollen Santiago de Compostela erreichen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/pilgerweg-der-weg-ist-eine-grosse-familie-233674.html