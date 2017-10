Pferdseuche erloschen – Sperrbezirk in Bentheim aufgehoben

gn Nordhorn. Der Sperrbezirk, der wegen eines Nachweises der gefährlichen und ansteckenden „Blutarmut der Einhufer“ im Juni in Bad Bentheim eingerichtet worden ist, ist nun aufgehoben worden. Nach der erneuten negativen Beprobung aller Pferde im Sperrbezirk werden sämtliche Schutzmaßregeln aufgehoben, teilt der Landkreis mit.

Am 6. Juni waren im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung bei einem Pferd aus dem Landkreis Verden Antikörper gegen das Virus der Ansteckenden Blutarmut der Einhufer (EIA) nachgewiesen worden. Daraufhin wurde der betroffene Gesamtbestand amtlich untersucht und von allen Pferden Blutproben genommen. Die Tiere waren klinisch unauffällig.

Sperrbezirk galt drei Monate

Am 7. Juni erfolgte die amtliche Bestätigung des Befundes durch das Friedrich-Löffler-Institut (FLI). Weitere Recherchen ergaben, dass das Pferd an einem Poloturnier in Bad Bentheim teilgenommen hatte. Der Reiterhof, auf dem das Turnier stattgefunden hatte, wurde aufgesucht und die Tiere untersucht. Ein Sperrbezirk wurde eingerichtet. Mit dem Bestätigungsbefund vom 22. Juni wurde der Ausbruch der Ansteckenden Blutarmut der Einhufer im Landkreis Grafschaft Bentheim amtlich festgestellt.

Drei Monate nach der Feststellung des Ausbruchs mussten Ende September erneut alle Pferde im Sperrbezirk untersucht und beprobt werden. Da die Ergebnisse der Proben alle negativ waren, gilt die ansteckende Blutarmut der Einhufer als erloschen. Der Sperrbezirk und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen sind aufgehoben.