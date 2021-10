Der Platz zwischen reformierter Kirche, Altem Rathaus und Café am Markt in Uelsen wird im kommenden Jahr umgestaltet. Die Pläne dafür will die Kommune demnächst vorstellen. Mit zusätzlichen Förderungen aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ soll zusätzlich die Beleuchtung auf LED umgestellt werden – eine sinnvolle Ergänzung. Foto: Meppelink