Empfehlung - Personenzüge sollen ab dem Sommer rollen

Nordhorn Grünes Licht für den „Regiopa“-Express: Obwohl der formale Bescheid noch aussteht, ist das Genehmigungsverfahren für den Personenzugverkehr auf dem BE-Gleis „durch“. Gegen die Rechtsgrundlage des Megaprojekts – den Planfeststellungsbeschluss der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vom 11. Dezember 2018 – waren noch bis zum 9. Februar Klagen möglich. Doch das ist nicht geschehen. Weder vor dem zuständigen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg noch bei der Genehmigungsbehörde in Hannover sind bis zum Ende der Eingabefrist Klagen eingegangen. Damit steht der Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses nichts mehr entgegen, der Bescheid der Genehmigungsbehörde wird in den nächsten Wochen erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/personenzuege-sollen-ab-dem-sommer-rollen-281919.html