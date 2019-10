Empfehlung - Pauken für die Praxis: Zugewanderte Mediziner lernen Deutsch

Nordhorn Der syrische Chirurg Ayman Al Rifai vergleicht das Lernen im Kursus mit dem im beruflichen Alltag: „Eine Hospitation ist gut, aber die Kollegen haben keine Zeit für Fragen. Hier im Kursus stellen sich die Lehrerinnen auf uns ein, haben viel Geduld, beantworten Fragen und geben uns Strukturierung und Orientierung.“ Dem pflichtet die junge Ärztin aus Bolivien, Vania Carranza, bei: „Hier ist Zeit für Korrekturen, Erklärungen und systematische Arbeit an der Sprache. So kann man Sicherheit in der Allgemein- und Fachsprache entwickeln.“ Sie sieht ihre berufliche Perspektive in Deutschland optimistisch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/pauken-fuer-die-praxis-zugewanderte-mediziner-lernen-deutsch-326467.html