Empfehlung - Patienten-Info auf einen Blick: Notfallkarte erweitert Mappe

Nordhorn Sie ist klein, handlich, passt in jede Brieftasche und kann im Ernstfall Leben retten: Die Notfallkarte gibt Ersthelfern und Ärzten auf einen Blick wichtige Informationen zum Patienten. Die Gesundheitsregion Grafschaft Bentheim hat die Karte jetzt in Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt aufgelegt. Sie ist zudem Bestandteil der Notfallmappe, die aufgrund der großen Nachfrage nachgedruckt werden musste. Sowohl Notfallmappe als auch Notfallkarte sind kostenlos im Gesundheitsamt und an vielen Stellen in der Grafschaft erhältlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/patienten-info-auf-einen-blick-notfallkarte-erweitert-mappe-320188.html