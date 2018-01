Pastorin Christa Olearius: Starke Frau der leisen Töne

In der Familie Olearius in Nordhorn hat es eine besondere Wendung gegeben: Pastorin Christa Olearius ist zur neuen Superintendentin des Kirchenkreises Emden-Leer gewählt worden. Sie tritt ihr neues Amt aus familiären Gründen aber erst im Sommer an.