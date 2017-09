Empfehlung - Parteien starten im Landkreis durch zum Landtagswahlkampf

gn Nordhorn. Den Auftakt macht am Donnerstag eine Podiumsdiskussion im NINO-Hochbau. Dort diskutieren auf Einladung der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim und der Kreishandwerkerschaft vier Direktkandidaten im Wahlkreis 79 „Grafschaft Bentheim“: Reinhold Hilbers (CDU), Gerd Will (SPD), Thomas Brüninghoff (FDP) und Peter Schulz-Oberschelp (Die Linke). Die Moderation übernimmt GN-Redakteur Rolf Masselink. Besucher können sich noch anmelden per E-Mail an wv@wirtschaft-grafschaft.de.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/parteien-starten-im-landkreis-durch-zum-landtagswahlkampf-208935.html