Ostfrieslandkrimi-Autor Klaus-Peter Wolf im GN-Interview

Mord und Totschlag sind in den Krimis von Klaus-Peter Wolf an der Tagesordnung. Am 21. Februar stellt der Autor mit „Ostfriesennacht“ den neuesten Fall von Hauptkommissarin Ann-Kathrin Klaasen ab 20 Uhr in der Alten Weberei in Nordhorn vor.