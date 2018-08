Open Air: „Revolverheld“ zum krönenden Abschluss

Nordhorn Mit dem Auftritt der Band „Revolverheld“ endet am Samstagabend das 5. Grafschaft Open Air in Nordhorn. Mehr als 11.000 Fans verfolgen den Auftritt – und sind froh, dass es am späten Abend weitgehend trocken geblieben ist.

Mit dem Auftritt der Meppener Band „Next“ hatte das Festival am Samstagnachmittag begonnen. Ab 15 Uhr füllte sich das Gelände der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn. Wer am Nachmittag schon vor der Bühne stand, musste gleich mehrere kräftige Regenschauer einstecken. Doch mit der Berliner Hip-Hop-Sängerin Amanda kam gegen 17.30 Uhr die Sonne wieder zum Vorschein.

Die Herzen der Zuschauer sofort gewonnen hatte anschließend Michael Patrick Kelly, der mit „Et Voilá“ einen der Sommerhits dieses Jahres gelandet hat. Er ließ sich auf Händen durchs Publikum tragen. Ihm folgte gegen 20.45 Uhr Wincent Weiss, der einen starken Auftritt ablieferte und buchstäblich ein Feuerwerk abfeuerte. Zum krönenden Abschluss betrat dann „Revolverheld“ die Bühne.

Grafschaft Open Air: Michael Patrick Kelly Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Herzen der Zuschauer sofort erobert hat Michael Patrick Kelly auf dem 5. Grafschaft Open Air in Nordhorn. GN-Redakteur Henrik Hille hat den Auftritt gesehen.

Grafschaft Open Air: Amanda steht auf der Bühne Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Sängerin aus Berlin begeistert auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn mit Hip Hop-Einlagen.

Grafschaft Open Air: Worauf freuen sich die Fans? Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Das Festivalgelände der Bentheimer Eisenbahn füllt sich seit 15 Uhr. Die GN-Redakteure Henrik Hille und Andre Berends haben gefragt, worauf sich die Besucher am meisten freuen.

Grafschaft Open Air: BE-Chef Joachim Berends Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Joachim Berends ist Hausherr auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn. Er freut sich auf die 5. Auflage des Grafschaft Open Airs - und ist zuversichtlich, dass das Wetter sich noch fangen wird.

