Open-Air-Fans lassen sich von Schauern nicht stören

Die Festwiese der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn verwandelt sich am Sonnabend für das 5. Grafschaft Open Air in eine große Konzertarena. Am Abend soll die Band „Revolverheld“ vor mehr als 11.000 Besuchern auftreten. Bange Frage: Bleibt’s trocken?