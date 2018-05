Empfehlung - OLB sieht sich als „Navigator in der komplexen Finanzwelt“

Nordhorn. In einem „nach wie vor schwierigen Marktumfeld“ könne die OLB profitabel wirtschaften. Sie betreue in der Geschäftsregion zwischen Rheine und Papenburg weiterhin rund 70.000 Kunden, habe besonders bei den Baufinanzierungen weiter zugelegt und in der Kundenzufriedenheit Spitzenwerte erreicht, sagt Ludger Pott, Mitglied der OLB-Geschäftsleitung. Gemeinsam mit Sascha Palm, Leiter Private Banking Freie Berufe, sowie Martin Horstmann, Leiter gehobenes Firmenkundengeschäft, und Anja Tien, Leiterin des Filialverbunds Nordhorn, stellte Pott in Nordhorn wesentliche Entwicklungen und Zahlen der OLB-Geschäftsregion Emsland/Grafschaft Bentheim vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/olb-sieht-sich-als-navigator-in-der-komplexen-finanzwelt-234398.html