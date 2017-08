Empfehlung - Ohne Diesel-Update droht die Zwangsstilllegung

Nordhorn. Im September 2015 flog in den USA der Diesel-Abgasbetrug von VW auf: Die Volkswagen AG hatte über Jahre hinweg eine illegale Anschalteinrichtung in der Motorsteuerung ihrer Diesel-Fahrzeuge verwendet, um die US-amerikanischen Abgasnormen zu umgehen. Seit Januar 2016 ruft der VW-Konzern auch in Deutschland manipulierte Problem-Diesel zur Umrüstung in die Werkstätten. Und, was nicht alle Halter wissen: Ein Fachausschuss von Bund und Ländern war den Bedenken des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) gefolgt und hatte beschlossen, dass betroffene VW-Diesel ohne Nachrüstung stillgelegt werden können. Denn bei der Hauptuntersuchung gilt es mittlerweile als „erheblicher Mangel“, wenn man dieses Software-Update nicht machen lässt. Halter haben für die jeweiligen Typen 18 Monate Zeit zur Umrüstung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ohne-diesel-update-droht-die-zwangsstilllegung-204765.html