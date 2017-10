Empfehlung - Offenes Geheimnis stört Großübung

Nordhorn. Zwei Flugzeuge kollidieren über Nordhorn-Range. Die Wrackteile stürzen vom Himmel in den Ems-Vechte-Kanal, in ein Waldstück und auf das Gelände der Bundeswehr herab. Es gibt viele Verletzte. Dieser Notruf erreicht am Freitag um 17.11 Uhr 160 Rettungskräfte aller Nordhorner Hilfsorganisationen – und überrascht kaum einen von ihnen. Die Industriegroßübung ist inzwischen ein offenes Geheimnis. „Als uns klar wurde, dass es keine geheime Übung mehr ist, haben wir beschlossen, die Einsatzkräfte ohne Signal anrücken zu lassen. Alles andere wäre verantwortungslos gewesen, denn eine Signalfahrt hat Risiken“, sagt Nordhorns Stadtbrandmeister Mathias Kühlmann. Daraufhin habe auch der letzte Kamerad verstanden, dass es sich nur um eine Übung handelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/offenes-geheimnis-stoert-grossuebung-209559.html