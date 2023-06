Die Wanderung „Trinkbare Vechte“ führt die Ökologin Li An Phoa auch durch die Grafschaft Bentheim. In mehreren Etappen wandert sie entlang der Vechte von Schüttorf nach Laar. Auf dem Bild ist die Vechte in Quendorf zu sehen. Foto: Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim