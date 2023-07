/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Nutzen Sie die Lebensmittel-Automaten in der Region?

An Lebensmittel-Automaten, etwa bei Fleischereien und in Hofläden, können Menschen in der Grafschaft und dem Emsland rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche einkaufen. Nutzen Sie das Angebot?