Empfehlung - Nutrias soll es an den Kragen gehen

Nordhorn Eigentlich ist die Nutria, die auch Sumpfbiber genannt wird, weder in Deutschland noch in Europa heimisch. Allerdings wurde die ursprünglich aus Südamerika stammende Art im vorherigen Jahrhundert nicht selten in Pelztierfarmen gehalten, aus denen immer wieder einige Tiere einen Weg in die Freiheit fanden. Bestens an die hiesigen Lebensräume entlang der Gewässer angepasst, etablierte sich die Nutria schnell. Im Frühjahr 2017 meldeten 32 Prozent der niedersächsischen Jagdreviere Vorkommen der Sumpfbiber, auch im Bereich des Hegerings III ist die Population rasant angestiegen. Das belegt der jährliche Streckenbericht, laut dem im Jagdjahr 2001/2002 lediglich 24 Nutrias erlegt wurden – für das Jagdjahr 2017/2018 sind bereits 169 Tiere vermerkt, im Jahr zuvor sogar 221.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nutrias-soll-es-an-den-kragen-gehen-278890.html