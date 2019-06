Empfehlung - „Nummer gegen Kummer“ bei Stress wegen des Zeugnisses

NORDHORN Mit dem Start in die Ferien steht ein wichtiges Ereignis an, dem so mancher Schüler eher mit Sorge entgegenblickt: die Zeugnisvergabe. Schüler, die Hilfe suchen, finden sie unter der kostenlosen „Nummer gegen Kummer“: 116111. Auch für Eltern weiß die „Nummer gegen Kummer“ Rat – die Gespräche am Elterntelefon (0800 1110550) zeigen, dass Eltern oft stark eingespannt sind und sich fragen, ob sie ihre Kinder ausreichend unterstützen. Die ehrenamtlichen Berater am Elterntelefon sind mit den Sorgen und Nöten der Anrufer durch ihre qualifizierte Ausbildung, ihre oftmals langjährige Erfahrung, aber auch durch regelmäßige Fortbildungen vertraut. Und natürlich sind sie auch in der vermeintlich stressfreien Ferienzeit da und hören zu.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nummer-gegen-kummer-bei-stress-wegen-des-zeugnisses-305255.html