Notfallpläne für Unfall im Kernkraftwerk Emsland veraltet

Die größte Bedrohung für die Bevölkerung im Emsland und in der Grafschaft Bentheim ist ein atomarer Unfall im Kernkraftwerk Emsland in Lingen. Die Behörden in Niedersachsen haben neue Empfehlungen der Strahlenschutzkommission nicht umgesetzt.