Notbremsung: Fußgänger laufen in Nordhorn auf Bahngleisen

Nordhorn Trotz roter Ampel liefen am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr drei männliche Fußgänger auf den Gleisen in Höhe des Bahnüberganges am Fuchsweg in Nordhorn. Der Zug der Bentheimer Eisenbahn musste Notbremsen, um Schlimmeres zu verhindern. „Nach der Notbremsung fuhren die Personen mit Fahrrädern in Richtung Kloster Frenswegen davon“, berichtet die Polizei am Donnerstag. Fahrgäste im neuen Personenzug seien nicht verletzt worden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.