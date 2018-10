Empfehlung - Nordumgehung wird als Ausweichroute freigegeben

Nordhorn Zwei Monate früher als ursprünglich geplant ist der erste Teilabschnitt der künftigen Nordhorner Nordumgehung komplett fertiggestellt. Er kann damit ab Montag zunächst als Umleitungsstrecke für den Verkehr freigegeben werden. Dieser Teilabschnitt Ost ist etwa 1,9 Kilometer lang, er beginnt an der Bundesstraße 213 in Klausheide in Höhe Hotel Rammelkamp und reicht bis zur Wietmarscher Straße (Landesstraße 67).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nordumgehung-wird-als-ausweichroute-freigegeben-261651.html