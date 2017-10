Empfehlung - Nordhornerin berichtet: In San Francisco regnet es Asche

San Francisco. Mein Name ist Louisa und ich habe dieses Jahr in Nordhorn mein Abitur absolviert. Bevor ich nächstes Jahr studieren gehen möchte, habe ich mich dazu entschlossen, ein Jahr in Kanada zu verbringen. Dort war ich zunächst drei Monate „line cook“ (Koch) in Kelowna, British Columbia. Im Moment bin ich mit meinem „travel buddy“ (Reisebegleiter) auf einem Roadtrip durch die USA – von Washington über Oregon nach Kalifornien. Unterwegs sind wir mit einem umgebauten Pickup, in dem man hinten schlafen kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/nordhornerin-berichtet-in-san-francisco-regnet-es-asche-210909.html